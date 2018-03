Yakuza Kiwami 2: SEGA pubblica la versione estesa del trailer dell'annuncio europeo

Pochi giorni fa,ha rivelato chearriverà in Europa il 28 agosto 2018. L'annuncio era anche accompagnato da un trailer lungo poco più di un minuto, che nelle scorse ore è riapparso in rete in versione estesa.

L'Extended Cut è lunga quasi due minuti, e include una lunga scena aggiuntiva nella parte iniziale. Si tratta, nello specifico, di una conversazione tra il protagonista Kazuma Kiryu e l'antagonista principale di Yakuza 2, Ryuji Goda, il Drago di Kansai. Trovate la nuova versione del trailer in apertura di notizia, buona visione.

Yakuza Kiwami 2 potrà essere acquistato in versione fisica e digitale su PlayStation 4 il 28 Agosto 2018 al prezzo di 49,99 euro. Coloro i quali prenoteranno la loro copia del gioco riceveranno una preziosa SteelBook con Kiryu e il suo feroce rivale Ryuji Goda. Nel caso non lo sapeste, Yakuza Kiwami 2 è un remake dell'originale Yakuza 2, completamente ricostruito grazie al Dragon Engine, lo stesso motore che muove il recente Yakuza 6: The Song of Life. Saranno inclusi, inoltre, tanti nuovi mini-giochi, come Golf Bingo, l'originale versione arcade di Virtual On, il Cabaret di Yakuza 0 (incluso l’attesissimo ritorno di Yuki!), il rinnovato Clan Creator di Majima e persino il famigerato Toylets di SEGA!