Yakuza Kiwami 2: tante nuove immagini dedicate ai molteplici mini-giochi

SEGA ha da poco pubblicato una serie di nuove immagini per, remake dell'originalepubblicato in Giappone nel 2006 su console. Protagonisti della galleria in calce alla notizia sono i mini-giochi presenti all'interno del titolo.

Tra questi troviamo i tradizionali giochi di carte Koi Koi e Oichi-Kabu che si aggiungono a numerosi altri passatempi come Poker, Black Jack, Shogi, Mahjong, golf indoor, il karaoke, il gioco arcade del 1995 Virtual-On e alcuni bizzarri titoli pensati per intrattenere chi è al bagno.

Yakuza Kiwami 2 è attualmente atteso per il 7 dicembre solo nel Paese del Sol Levante in esclusiva su PlayStation 4, e non ci sono ancora notizie riguardo una eventuale localizzazione per Europa e America.