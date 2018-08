Yakuza Kiwami 2: Video Recensione del remake del secondo episodio dell'epopea SEGA

Yakuza Kiwami 2 è probabilmente il remake perfetto: uno dei migliori capitoli della serie SEGA si ripresenta infatti a distanza di anni dal suo esordio con un comparto grafico e ludico modernizzato in modo eccezionale.

Ci troviamo dinanzi ad un episodio che, chiaramente, non si allontana affatto dalla formula tipica della saga, ma la rinnova e la perfeziona quanto basta per permetterle di raggiungere vette mai così elevate. Rispetto al gioco originale (uscito nel lontano 2006 su PlayStation 2) Yakuza Kiwami 2 presenta un comparto tecnico rivisitato, con ambientazioni più ricche, nuove animazioni e modelli poligonali ancora più ricchi, un sistema di controllo adattato per il DualShock 4 e nuovi contenuti, come la modalità Clan Wars e un nuovo arco narrativo con protagonista Goro Majima.

Yakuza Kiwami 2 torna dal passato per reclamare il trono di re del genere Action RPG, uno dei migliori episodi della serie di Toshihiro Nagoshi è ora disponibile in esclusiva su PlayStation 4 e PS4 Pro. Per saperne di più vi rimandiamo alla recensione di Yakuza 2 Kiwami a cura di Francesco Serino, il quale ha premiato il gioco con il voto di 9/10, definendolo "il remake perfetto."