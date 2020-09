Yakuza Kiwami 3 verrà annunciato al Tokyo Game Show? No, è solamente un errore

SEGA si prepara ad annunciare Yakuza Kiwami 3 al Tokyo Game Show di fine settembre? In realtà no, come chiarito dal produttore della serie Masayoshi Yokoyama, il rumor si è diffuso a seguito di una errata traduzione dal giapponese all'inglese.

Il sito ufficiale di Yakuza Online ha svelato un misterioso evento in programma a ottobre dedicato a "Ryū ga Gotoku 3", fattore che ha subito fatto pensare al possibile annuncio di Yakuza Kiwami 3 al TGS Digital 2020. In realtà le cose non stanno così, come confermato dal producer Masayoshi Yokoyama, il quale parla di un semplice errore di traduzione e invita i fan della serie a non aspettarsi novità di alcun tipo su Yakuza Kiwami 3 alla fiera giapponese.

Yakuza 3 è regolarmente disponibile su PS4 quindi non sembrano esserci piani per un remake, inoltre il publisher è ora impegnato nel promuovere Yakuza Like A Dragon in Occidente, il gioco arriverà il 10 novembre su PC, console di attuale generazione e Xbox Series X/Series S, in seguito anche su PS5. Vi ricordiamo inoltre che Yakuza Kiwami 2 è gratis su Xbox Game Pass, tutti gli abbonati possono quindi scaricare Kiwami 2 su PC e Xbox One e giocare senza limitazioni di alcun tipo.