Yakuza Kiwami debutta oggi su Game Pass per Xbox One e PC

SEGA ha annunciato che Yakuza Kiwami è ora disponibile su Xbox One e PC Windows in formato digitale al prezzo di 19.99 euro, incluso gratuitamente nell'abbonamento Xbox Game Pass per entrambe le piattaforme.

"Yakuza, il primo gioco della serie di giochi d'azione di SEGA acclamata dalla critica, viene riproposto dopo un remake estremo con il titolo di Yakuza Kiwami. Per salvare il suo migliore amico, Kazuma Kiryu si prende la colpa di un crimine che non ha commesso. La sentenza: 10 anni di prigione. Scontata la pena, viene espulso dalla sua famiglia yakuza e si ritrova solo in un mondo che non riconosce più. Gli eventi degenerano quando dalla cassetta di sicurezza del clan Tojo, la famiglia yakuza di cui Kiryu era membro, spariscono 10 miliardi di yen innescando una guerra nel distretto a luci rosse di Kamurocho. Insieme a una misteriosa ragazza di nome Haruka, Kiryu deve lottare per sopravvivere e per svelare il mistero celato dal caos che circonda i due."

Oltre a Yakuza Kiwami, SEGA ha portato su Xbox anche Yakuza Zero e Yakuza Kiwami 2, rispettivamente un prequel e il remake di Yakuza 2, uscito originariamente su PS2 nel lontano 2006. Indubbiamente notizie positive per i fan della serie, che può ora essere apprezzata anche dai possessori della console Microsoft.