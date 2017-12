Yakuza Kiwami e Yakuza Zero in offerta su Amazon.it

Appassionati di, oggi è il vostro giorno fortunato: Amazon Italia propone a prezzo scontato due capitoli della celebre serie targata, ovvero, entrambi per PlayStation 4.

Nello specifico, Yakuza Zero è in vendita al prezzo di 47.24 euro anzichè 60.99 euro mentre Yakuza Kiwami Steelbook Day One Edition costa 30.45 euro invece di 34,99 euro.

Compra Yakuza Kiwami su Amazon.it (30.45 euro)

Compra Yakuza Zero su Amazon.it (47.24 euro)

La promozione è valida solo per la giornata di oggi, martedì 5 dicembre, e in ogni caso fino ad esaurimento scorte, se siete interessati all'acquisto vi consigliamo quindi di affrettarvi che prima i due giochi tornino ad essere venduti a prezzo pieno.