Yakuza Lika A Dragon: 14 minuti di gameplay dalla versione inglese

SEGA ha pubblicato il primo video gameplay tratto dalla versione occidentale di Yakuza Like A Dragon che mostra ben 14 minuti del nuovo episodio della serie, in arrivo a fine anno in Europa e Nord America.

Yakuza Like A Dragon è già disponibile in Giappone su PlayStation 4 mentre il lancio in Occidente è fissato su PS4, Xbox Series X, Xbox One e PC (via Steam e Microsoft Store) per l'autunno 2020. La versione PS5 di Yakuza 7 è stata avvistata presso i listini di numerosi rivenditori internazionali ma non è ancora stata ufficializzata da SEGA, dunque restiamo in attesa di chiarimenti in merito.

Like A Dragon rivoluziona la serie Yakuza presentando un nuovo protagonista (Ichiban Kasuga, già apparso in Yakuza Online) e un combat system profondamente modificato e ora simile a quello dei JRPG a turni. Una novità apparentemente molto gradita dal pubblico giapponese che ha premiato Yakuza Like A Dragon permettendo al gioco di superare quota 400.000 copie vendute.

Oltre al gameplay, il video mostrato durante la Summer Game Fest di IGN include anche una intervista agli sviluppatori che spiegano in maniera approfondita le motivazioni legate al rinnovo delle meccaniche di gioco ed al cambio di protagonista rispetto ai primi sei episodi della saga.