Yakuza Like A Dragon: annunciato il DLC Additional Challenge Expansion Pack

SEGA of Japan e Yakuza Studios hanno annunciato il DLC a pagamento Additional Challenge Expansion Pack per Yakuza Like A Dragon, nuovo episodio della serie disponibile in Giappone dallo scorso mese di gennaio.

Questo pacchetto aggiungerà la modalità New Game Plus e il livello di difficoltà "Molto Difficile" per la seconda run, altri dettagli non sono noto e verranno rivelati più avanti dagli sviluppatori. Il settimo episodio di Yakuza è stato lanciato in Giappone il 16 gennaio e arriverà in Europa e Nord America nel corso del 2020 in esclusiva su PS4 e PS4 PRO con il titolo Yakuza Like A Dragon.

Yakuza Like A Dragon ha venduto oltre 300.000 copie al lancio in Giappone riscuotendo un notevole successo e venendo acclamato dal pubblico e dalla stampa locale, con recensioni estremamente positive. La nuova formula ideata da Studio Yakuza sembra aver conquistato i giocatori asiatici, vedremo cosa succederà non appena il gioco verrà pubblicati sui mercati occidentali, dove la serie Yakuza sta registrando vendite interessanti su PlayStation 4 e PC.

Il team di sviluppo non sembra aver ancora preso decisioni riguardo il futuro di Yakuza, tanto le possibilità al vaglio, poche per il momento le certezze.