Yakuza Like A Dragon, avvistata la versione per PS5

Il rivenditore Base.com ha aggiunto al proprio listino la versione PlayStation 5 di Yakuza Like A Dragon, mai annunciata ufficialmente da SEGA, con il publisher che ad oggi ha confermato il lancio del gioco in Occidente su PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X e PC Windows.

Purtroppo non ci sono dettagli in merito, la data di uscita indicata è un generico 31 dicembre 2020, data placeholder in mancanza di informazioni ufficiali da parte del publisher, informazioni che però potrebbero non tardare troppo ad arrivare.

Yakuza Like A Dragon è uscito lo scorso mese di gennaio in Giappone esclusivamente su PlayStation 4 e PS4 PRO, il nuovo gioco della serie ha riscosso un notevole successo con oltre 400.000 copie vendute. L'annuncio della versione Occidentale è arrivato a inizio mese durante l'evento Inside Xbox, in questa occasione SEGA ha confermato che Like A Dragon arriverà a fine anno non solo su Xbox Series X ma come detto anche su PC, Xbox One e PS4.

La versione PlayStation 5 non è mai stata citata ma l'aggiunta nel catalogo di un grande retailer online sembra fugare ogni dubbio in merito, in ogni caso restiamo in attesa di comunicazioni da parte di SEGA.