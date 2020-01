Yakuza Like A Dragon batte DBZ Kakarot e debutta al primo posto in Giappone

Famitsu ha pubblicato la classifica di vendita giapponese della settimana che va dal 13 al 19 gennaio e relativa alle sole vendite retail. Yakuza Like A Dragon ha debuttato al primo posto con 156.000 copie, superando Dragon Ball Z Kakarot a quota 89.000 unità.

Tra le altre novità della settimana, Romance of the Three Kingdoms XIV debutta con 20.000 copie mentre Tokyo Mirage Sessions #FE Encore per Nintendo Switch fermo a 18.000 copie.

Classifica Software 13/19 gennaio 2020

[PS4] Yakuza Like a Dragon (Sega, 01/17/20) – 156,993 [PS4] Dragon Ball Z Kakarot (Bandai Namco, 01/17/20) – 89,537 [NSW] Pokemon Spada e Scudo (The Pokemon Company, 11/15/19) – 55,604 (3,312,358) [NSW] Ring Fit Adventure (Nintendo, 10/18/19) – 35,860 (583,429) [PS4] Romance of the Three Kingdoms XIV (Koei Tecmo, 01/17/20) – 20,095 [NSW] Tokyo Mirage Sessions #FE Encore (Nintendo, 01/17/20) – 18,797 [NSW] Brain Training del Dr. Kawashima (Nintendo, 12/27/19) – 15,790 (107,698) [NSW] Minecraft Nintendo Switch Edition (Microsoft, 06/21/18) – 13,919 (1,222,666) [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) – 12,370 (2,737,674) [NSW] Super Smash Bros Ultimate (Nintendo, 12/07/18) – 12,347 (3,522,802)

Da segnalare il buon successo in Giappone di Ring Fit Adventure con oltre 580.000 copie vendute dal lancio e gli ottimi numeri di Pokemon Spada e Scudo, che hanno raggiunto agilmente le 3.3 milioni di unità distribuite in Asia.

Classifica Hardware Giappone

Nintendo Switch – 62,920 (10,653,744)

Nintendo Switch Lite – 33,538 (1,227,273)

PlayStation 4 Pro – 4,178 (1,428,741)

PlayStation 4 – 2,147 (7,385,105)

New 2DS XL – 692 (1,695,605)

New 3DS XL – 74 (5,886,171)

Xbox One X – 41 (18,843)

Xbox One S – 33 (92,722)

Per quanto riguarda la classifica hardware troviamo Nintendo Switch in prima posizione seguito da Switch Lite e PlayStation 4 PRO. Fanalino di coda per Xbox One X e One S che non riescono a raggiungere 100 pezzi venduti complessivamente negli ultimi sette giorni.