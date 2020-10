Yakuza Like A Dragon: caricamenti rapidissimi su Xbox Series X

Yakuza Like A Dragon è uno dei principali giochi della lineup di lancio Xbox Series X/S, non è un caso quindi se il producer Masayoshi Yokoyama è stato intervistato da Xbox Wire, in questa occasione si è parlato tra le altre cose anche dei tempi di caricamento.

Yokoyama si dice convinto del fatto che la velocità dei caricamenti rappresenti un punto di forza del gioco, grazie al quale i giocatori vivranno un'esperienza di alta qualità come mai prima d'ora: "sono rimasto molto soddisfatto dall'SSD e dai tempi di caricamento quasi immediati, non si fa in tempo nemmeno a leggere i suggerimenti e gli avvisi sulla schermata di caricamento."

Queste le parole del produttore, che conferma poi la propria gioia nel vedere Yakuza Like a Dragon "girare in 4K nativi oppure a 60fps con caricamenti velocissimi".

Per quanto riguarda risoluzione e framerate Yakuza Like A Dragon presenta tre modalità su Xbox Series X: Standard, Alta Risoluzione e Framerate Alto, in quest'ultima situazione il gioco gira a 1440p e 60fps su Xbox Series X mentre su Xbox Series S la risoluzione scende fino a 900p per garantire una buona esperienza a 60fps.

Yakuza Like A Dragon sarà disponibile dal 10 novembre su PlayStation 4, Xbox One, PC, Xbox Series X e Xbox Series S, l'update per PlayStation 5 arriverà invece il 2 marzo 2021.