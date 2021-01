Yakuza Like A Dragon: come girerà su PS5? SEGA svela framerate e risoluzione

Yakuza Like A Dragon è disponibile da novembre su PC, PS4, Xbox One e Xbox Series X/S ma non ancora su PlayStation 5, dove arriverà solo a marzo. SEGA ha aggiornato il sito ufficiale giapponese del gioco sulla versione per la console Sony con nuove informazioni e dettagli su risoluzione e framerate.

La versione PS5 di Yakuza Like A Dragon avrà le stesse opzioni grafiche della versione per Xbox Series X e permetterà dunque di scegliere tra due diversi preset: 4K/30fps o 1440p/60fps, non ci saranno dunque differenze di alcun tipo rispetto all'edizione next-gen già in commercio.

Inoltre viene reso noto che Yakuza 7 per Xbox arriverà anche in Giappone il 25 febbraio, il gioco è disponibile in Asia solo su PS4 fino ad oggi mentre presto uscirà anche su Xbox One e Xbox Series X/S in una edizione denominata International Edition. La versione per PlayStation 5 resta invece confermata per il 2 marzo in Europa, Giappone e Stati Uniti.

Per saperne di più vi rimandiamo alla nostra recensione di Yakuza Like A Dragon, disponibile in versione next-gen in esclusiva temporale su Xbox Series X/S: "Like a Dragon è il racconto di una carpa che si trasforma in drago, d’una banda di scapestrati che decide di sfidare l’ordine costituito e venire a capo di una situazione disperata. Ichiban Kasuga è un individuo ben lontano dallo stoico e serioso Dragone di Dojima ma ha un animo altrettanto gentile e una personalità scoppiettante, che lo rende - assieme alla sua strana cricca - il simbolo della rinascita di Yakuza."