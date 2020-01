Yakuza Like A Dragon e Dragon Ball Z Kakarot: le recensioni di Famitsu sono positive

Sul numero 1623 di Famitsu (in arrivo giovedì nelle edicole giapponesi) sono presenti le primissime recensioni di titoli molto attesi anche in Occidente come Dragon Ball Z Kakarot e Yakuza Like A Dragon.

Dragon Ball Z Kakarot si porta a casa un voto pari a 34/40 (9/8/9/8) mentre Yakuza Like A Dragon ottiene un ancora più alto 38/40 (9/9/10/10) andando quindi molto vicino al tanto agognato Perfect Score.

Recensioni Famitsu 1623

Dragon Ball Z Kakarot (PS4, Xbox One) – 9/8/9/8 [34/40]

Hexagroove (Switch) – 6/7/7/7 [27/40]

Kandagawa Jet Girls (PS4) – 8/8/8/7 [31/40]

Romance of the Three Kingdoms XIV (PS4) – 8/8/9/9 [34/40]

Sacred Stones (Switch) – 6/8/7/6 [27/40]

Sir Eatsalot (Switch) – 6/7/7/7 [27/40]

Sniper Elite III Ultimate Edition (Switch) – 8/8/8/7 [31/40]

Untitled Goose Game (PS4, Xbox One, Switch) – 9/8/9/7 [33/40]

Yakuza Like A Dragon (PS4) – 9/9/10/10 [38/40]

Zombie Driver Immortal Edition (Switch) – 8/7/9/6 [30/40]

Yakuza Like A Dragon uscirà in Giappone il 16 gennaio e arriverà in Occidente durante un non meglio precisato periodo del 2020, Dragon Ball Z Kakarot invece sarà disponibile dal 17 gennaio contemporaneamente in Europa, Nord America e Giappone.

Tra le altre recensioni di Famitsu troviamo giochi già usciti in Occidente o di minor spessore tra cui Sniper Elite III Ultimate Edition, Untitled Goose Game, Sacred Stones, Hexagroove e Zombie Driver Immortal Edition.