Yakuza Like A Dragon sarà un gioco di lancio di Xbox Series X

SEGA ha svelato nuovi dettagli riguardo la pubblicazione in Occidente di Yakuza Like A Dragon, uno dei giochi di lancio della nuova Xbox Series X, disponibile anche su Xbox One, Windows 10, PlayStation 4 e PC via Steam.

E’ possibile prenotare da oggi la Yakuza Like a Dragon Day One Edition presso alcuni rivenditori selezionati, i contenuti di questa edizione non sono ancora stati annunciati. SEGA ha inoltre confermato che Yakuza Like A Dragon supporterà la tecnologia Smart Delivery su Xbox Series X sin dal lancio. Questo vuol dire che tutti coloro che acquisteranno la versione Xbox One avranno diritto ad un aggiornamento gratuito alla versione Xbox Series X. Supportato anche il cross save su Xbox One e Xbox Series X.

Inviene vene reso noto che le versioni Xbox Series X, Xbox One X, Windows 10 PC e Steam di Yakuza Like a Dragon saranno pubblicate nello stesso momento in Occidente. I dettagli sull’uscita delle versioni asiatiche per Xbox Series X, Xbox One X, Windows 10 PC e Steam di Yakuza Like a Dragon saranno annunciati prossimamente.