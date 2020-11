Yakuza Like A Dragon: la guida alle professioni dei personaggi

Ciascuno dei personaggi che potete utilizzare durante l’avventura in Yakuza Like a Dragon potrà avere una o più professioni, che gli permetteranno di sviluppare abilità e caratteristiche uniche e continuamente intercambiabili.

Ogni lavoro a cui potrete decidere di sottoporre i vostri personaggi, infatti, conferirà a quest’ultimi abilità speciali in combattimento, come la possibilità di utilizzare un certo tipo di armi, altrimenti inutilizzabili da quello specifico personaggio, oppure la capacità di difendersi o guarire le ferite dei propri alleati. Ciascuna professione sarà caratterizzata da un livello, che potrete aumentare attraverso le vittorie in battaglia con il relativo personaggio: se riuscirete a migliorare il livello di un lavoro otterrete un ulteriore bonus alle caratteristiche che questo fornisce al personaggio, il quale otterrà anche ulteriori abilità extra. Per poter cambiare la professione dei vostri personaggi dovrete attendere il Capitolo 5 dell’avventura, durante il quale potrete visitare per la prima volta l’ufficio Hello Work, all’interno del quale potrete cambiare il vostro lavoro, nel caso in cui abbiate tutti i requisiti necessari.

Ogni membro del party del giocatore avrà un primo lavoro con cui inizierà l’avventura, ma voi stessi potrete decidere di modificare la sua professione per modificarne caratteristiche e abilità, adattando lo stile di combattimento del vostro gruppo di personaggi in base al vostro gusto e alle vostre esigenze sul campo di battaglia. Nonostante il gioco vi fornisca totale libertà in questo senso, tuttavia, il consiglio rimane quello di cercare di assegnare a ciascun personaggio una professione che ne esalti le caratteristiche. Ad esempio, nel caso di Ichiban Kasuga, il protagonista dell’avventura, dovreste cercare una professione che possa potenziare ancora di più le sue abilità fisiche e di combattente.

Inoltre, tenete a mente che l’abilità in combattimento dei vostri personaggi è fortemente influenzata anche dal livello della loro professione: per questo motivo cercate di non cambiare troppo spesso il lavoro dei protagonisti, poiché altrimenti rischierete di non essere mai in grado di sbloccare le abilità migliori, fondamentali per riuscire a tenere testa agli avversari più pericolosi, soprattutto verso la parte finale del gioco. Il consiglio è quindi quello di mantenere un massimo di due professioni attive oltre al vostro lavoro principale, e dedicatevi a massimizzare il livello di queste; al momento di scegliere una nuova professione, cercatene una che si adatti nel miglior modo possibile alle caratteristiche e abilità già sviluppate di quel personaggio.

Vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare anche la recensione diRecensione di Yakuza Like a Dragon. Inoltre, non perdetevi il nostro speciale sui minigiochi del nuovo Yakuza.