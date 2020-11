Yakuza Like A Dragon: il lancio simultaneo per i prossimi capitoli è un obbiettivo di SEGA

Con l'arrivo delle nuove console Yakuza Like a Dragon farà finalmente il suo esordio sul territorio occidentale. Stando agli sviluppatori SEGA vuole colmare il divario tra le date di lancio a partire dai prossimi progetti.

In una intervista con Inverse, il Produttore della Localizzazione di SEGA Scott Strichart ha affermato che il prossimo passo per accrescere il successo di un franchise come Yakuza sarà quello di lavorare ad un lancio simultaneo per tutti i mercati: "non possiamo restare fermi ed aspettare di lanciare un titolo sei o nove mesi dopo il Giappone e sperare che abbia lo stesso tipo di impatto". Strichart è consapevole che un tale risultato può essere raggiunto solo con la stretta collaborazione di Ryu Ga Gotoku Studio, ma lo ritiene comunque un elemento determinante.

La serie Yakuza ha infatti faticato ad imporsi sui mercati occidentali, in particolare su quello statunitense, almeno fino all'arrivo di Yakuza 0 e al grande lavoro di localizzazione portato avanti da Atlus, tanto che Yakuza: Like a Dragon accompagnerà il lancio della prossima Xbox Series X.

In attesa di mettere le mani sull'ultimo capitolo della saga, potete trovare un speciale sulle origini e sulla storia della malavita giapponese che sarà protagonista di Yakuza: Like a Dragon.