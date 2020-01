Yakuza Like A Dragon: livestream di lancio in programma il 15 gennaio

SEGA ha annunciato uno speciale livestream di lancio per festeggiare l'imminente uscita di Yakuza Like A Dragon. La trasmissione andrà in onda su YouTube e NicoNico il 15 gennaio alle 20:00 ora locale, poche ore prima dell'effettiva pubblicazione del gioco.

La trasmissione vedrà la presenza di Kazuhiro Nakaya (doppiatore del proragonista Ichiban Kasuga), Takaya Kuroda (doppiatore di Kazuma Kiryu) e Hidenari Ugaki (voce di Goro Majima) impegnati a giocare con il primo atto della storia di Yakuza Like A Dragon.

Il nuovo episodio della serie (conosciuto in Asia con il titolo Yakuza 7 Whereabouts of Light and Darkness) uscirà in Giappone il 16 gennaio su PlayStation 4 e PS4 PRO e arriverà in Occidente nel corso del 2020, la finestra di lancio non è però ancora stata decisa. Secondo alcuni rumor, Yakuza 7 potrebbe essere doppiato in inglese, almeno a giudicare dal portfolio di uno studio di doppiaggio che cita proprio il nuovo gioco SEGA tra i lavori più recenti.

La prima recensione di Yakuza Like A Dragon è decisamente positiva, su Famitsu il voto è pari a 38/40 (9/9/10/10) molto vicino dunque al tango agognato Perfect Score (40/40). Toshihiro Nagoshi e il suo team sono riusciti a fare nuovamente centro almeno a giudicare dalle impressioni provenienti dalla stampa giapponese.