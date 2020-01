Yakuza Like A Dragon mantiene la prima posizione della classifica giapponese

Yakuza Like A Dragon mantiene il primo posto della classifica software giapponese vendendo 39.000 pezzi durante la scorsa settimana, cifra che si somma alle 300.000 copie già vendute nelle prime due settimane di presenza sul mercato.

Per il resto non si segnalano particolari novità in classifica, Ring Fit Adventure raggiunge e supera quota 600.000 unità distribuite mentre Pokemon Spada e Scudo continua la sua corsa verso le 3.5 milioni di copie.

Nota Bene - I dati diffusi da Famitsu riguardano unicamente il mercato retail e non tengono dunque conto dei download digitali.

Classifica Software Giappone

[PS4] Yakuza Like a Dragon (Sega, 01/17/20) – 39,719 (196,712) [NSW] Ring Fit Adventure (Nintendo, 10/18/19) – 39,217 (622,646) [NSW] Pokemon Spada e Scudo (The Pokemon Company, 11/15/19) – 37,950 (3.335,308) [PS4] Dragon Ball Z Kakarot (Bandai Namco, 01/17/20) – 25,669 (115,206) [NSW] Brain Training del Dr. Kawashima (Nintendo, 12/27/19) – 12,875 (120,573) [NSW] Minecraft Nintendo Switch Edition(Microsoft, 06/21/18) – 10,827 (1,233,493) [NSW] Super Smash Bros Ultimate (Nintendo, 12/07/18) – 9,927 (3,532,729) [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) – 9,008 (2,746,682) [NSW] Luigi's Mansion 3 (Nintendo, 10/31/19) – 6,065 (584,812) [NSW] Splatoon 2 (Nintendo, 07/21/17) – 5,915 (3,301,208)

Classifica Hardware Giappone

Switch – 45,720 (10,699,464)

Switch Lite – 22,267 (1,248,540)

PlayStation 4 – 4,121 (7,393,404)

PlayStation 4 Pro – 2,209 (1,433,097)

New 2DS LL (including 2DS) – 660 (1,696,265)

New 3DS LL – 58 (5,886,229)

Xbox One S – 32 (92,754)

Xbox One X – 26 (18,869)

Sul fronte hardware troviamo Nintendo Switch saldamente in testa alla classifica con 45.000 console distribuite, seguono Nintendo Switch Lite e PS4 PRO, fanalino di coda per Xbox One e Xbox One X che cumulativamente non arrivano a quota 50 pezzi.