Yakuza Like A Dragon e il nuovo combat system: tutto quello che serve sapere in video!

Il nuovo capitolo della celebre serie di casa SEGA ha raggiunto il mercato videoludico portando con sé una vastissima selezione di innovazioni per la saga.

Tra queste primeggia evidentemente la trasformazione del combat system che ha tradizionalmente caratterizzato il franchise. Virando dalla formula classica, gli autori di Yakuza: Like A Dragon hanno scelto di virare in direzione di dinamiche legate all'universo dei giochi di ruolo di stampo giapponese. Vestendo i panni di Ichban Kasuga, i giocatori si sono dunque trovati di fronte meccaniche mutuate dai JRPG a turni. A quale risultato ha condotto questo intrigante esperimento?

Per analizzare ogni dettaglio legato al nuovo combat system proposto da Yakuza: Like A Dragon, la Redazione di Everyeye ha confezionato un apposito video dedicato.



