Yakuza Like A Dragon: nuovo gameplay e copertina della versione giapponese

Si è appena concluso il livestream di Yakuza Like a Dragon (conosciuto come Ryu ga Gotoku 7 in Giappone) tenuto dagli sviluppatori del Team Yakuza per mostrare le principali novità del prossimo episodio della serie.

Il video permette di vedere alcune sequenze come le prime fasi dell'avventura, i minigiochi di Karaoke e con le Idol, oltre ad altre attività che potremmo intraprendere nel nuovo Yakuza, legate al semplice divertimento oppure al business. SEGA ha inoltre diffuso l'artwork ufficiale della copertina giapponese che potete vedere qui sotto, leggermente differente rispetto alla prima cover pubblicata la scorsa estate.

Yakuza Like a Dragon uscirà in Giappone il 16 gennaio 2020 su PS4, il lancio in Europa e Nord America è previsto per il prossimo anno, purtroppo una finestra di lancio precisa non è stata ancora confermata dal publisher. E' certo invece che in Occidente il gioco non si chiamerà Yakuza 7 bensì Yakuza Like a Dragon, togliendo dunque la numerazione che verrà invece mantenuta in Asia.

Il nuovo Yakuza rappresenta un punto di vista per la saga proponendo personaggi e protagonisti inediti oltre ad un combat system completamente rivisitato, ora simile a quello di un JRPG a turni.