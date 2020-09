Yakuza Like A Dragon ottimizzato per Xbox Series X e Series S

Yakuza Like A Dragon arriverà a novembre accompagnando il debutto di Xbox Series X e Series S sul mercato, il gioco SEGA sarà ottimizzato per le nuove piattaforme Microsoft, ma in cosa consistono le ottimizzazioni promesse?

La pagina del gioco su Xbox Store riporta chiaramente il bollino Ottimizzato per Xbox Series X/S e parla di supporto per il 4K e 60fps+ su Xbox Series X e PC, mentre come sappiamo Xbox Series S non supporta la risoluzione 4K, fermandosi ai 2K. Confermata anche la compatibilità con lo Smart Delivery, dunque con un solo acquisto avrete accesso alla miglior versione disponibile per la piattaforma Microsoft in vostro possesso.

"Ichiban Kasuga, uno scagnozzo di una famiglia di basso rango della yakuza di Tokyo, viene condannato a 18 anni di prigione per un crimine che non ha commesso. Senza mai perdere la speranza, Ichiban sconta la sua pena e torna in libertà solo per scoprire che nessuno aspetta il suo ritorno e che il suo clan è stato distrutto dall'uomo che rispettava di più. Solo e confuso, decide di scoprire la verità sul tradimento della sua famiglia e di riprendersi la propria vita, intraprendendo un'avventura che lo trasformerà in un improbabile eroe per i reietti della città."

Yakuza Like A Dragon esce il 10 novembre su PC, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S e arriverà a marzo 2021 su PlayStation 5.