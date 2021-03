Yakuza Like A Dragon piratato su PC, SEGA incolpa SteamDB ma non c'entra nulla

SEGA of Japan ha dato mandato ai suoi legali di trovare i responsabili della circolazione della versione pirata di Yakuza Like A Dragon per PC. Le indagini hanno condotto a SteamDB ma il celebre sito ovviamente non c'entra nulla con la pirateria e non è in alcun modo associato o responsabile di questo atto.

Al momento la pagina di Yakuza Like A Dragon su SteamDB non è disponibile e il curatore del portale Pavel Djundik conferma di averla messa online su precisa richiesta di SEGA Corporation. Non è la prima volta che capita e Pavel fa sapere che "SteamDB riceve almeno una notifica di violazione di copyright all'anno, ma generalmente risolviamo rapidamente."

SteamDB non ha ovviamente diffuso alcun link per la versione pirata di Yakuza Like A Dragon e non è ovviamente responsabile della creazione della crack, Pavel sta cercando di chiarire la sua posizione magli avvocati di SEGA non rispondono ai solleciti inviati, al momento dunque la pagina del gioco resta offline in attesa di nuovi sviluppi. Djundik è entrato in contatto anche con lo studio legale di SEGA of America per fare chiarezza sulla questione e risolvere definitivamente il problema.



Like A Dragon è il più recente episodio della serie SEGA, disponibile su PC, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S e PlayStation 5, per saperne di più vi rimandiamo alla recensione di Yakuza Like a Dragon per PS5.