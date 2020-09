Yakuza Like A Dragon per PS5 esce nel 2021, confermato l'aggiornamento gratis

Yakuza Like A Dragonuscirà il 10 novembre su PS4, Xbox One, Xbox Series X/Series S e PC (Windows 10 e Steam) il 10 novembre mentre l'edizione PlayStation 5 arriverà nel 2021, come confermato dal publisher SEGA.

"Un'esperienza come nessun'altra, Yakuza Like a Dragon porta un gameplay RPG dinamico per le strade di Yokohama, in Giappone, con un'avventura epica che combina risse intense, un dramma schiacciante e l'ilarità esagerata per cui è nota la serie Yakuza. Il gioco include anche un voice over di un cast di attori stellare, tra cui George Takei, Kaiji Tang, Andrew Morgado, Greg Chun ed Elizabeth Maxwell."

La versione PlayStation 5 uscirà in Europa il 2 marzo 2021, il publisher conferma che "i giocatori possono acquistare la versione digitale per PS4 di Yakuza Like A Dragon su PlayStation Store e scaricare la versione per PS5 senza costi aggiuntivi quando verrà lanciata il 2 marzo 2021."

Yakuza Like A Dragon è stato lanciato a inizio anno in Giappone e si appresta ora a raggiungere anche i mercati Occidentali come "Console Next-Gen Exclusive", disponibile al lancio di Xbox Series X e Series S e lo stesso giorno anche su PC Windows, Xbox One e PS4, all'inizio del 2021 su PlayStation 5.