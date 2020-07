Yakuza Like A Dragon: quando esce su PlayStation 5?

Nella giornata di ieri SEGA ha confermato l'arrivo di Yakuza Like A Dragon su PS5, ma quando uscirà la versione dedicata alla console Next-Gen di Sony? Proviamo a fare chiarezza.

Yakuza Like A Dragon è atteso per il mese di novembre su Xbox One, PC e PlayStation 4, il publisher chiarisce che la versione Xbox Series X sarà disponibile al day one della console mentre "la versione PlayStation 5 seguirà in un secondo momento", questo l'unico riferimento temporale che abbiamo.

Non è chiaro dunque se la versione PS5 uscirà al lancio della console oppure ancora più avanti, è certo però che non la vedremo in contemporanea con altre edizioni, almeno stando ai termini utilizzati dalla compagnia, che parla chiaramente di "un lancio in un secondo momento." SEGA ha anche annunciato le tre edizioni disponibili al lancio:

Day Ichi Edition : disponibile in formato digitale, include il Legends Costume Set con otto costumi provenienti dalla serie Yakuza, da quello di Kazuma Kiryu fino a Daigo Dojima. Una edizione fisica chiamata Day Ichi SteelBook Edition include il Legends Costume Set e una custodia SteelBook da collezione.

: disponibile in formato digitale, include il Legends Costume Set con otto costumi provenienti dalla serie Yakuza, da quello di Kazuma Kiryu fino a Daigo Dojima. Una edizione fisica chiamata Day Ichi SteelBook Edition include il Legends Costume Set e una custodia SteelBook da collezione. Hero Edition : in formato digitale, include tutti contenuti della Day Ichi Edition oltre al Job Set che aggiunge due nuovi lavori giocabili e il Management Mode Set.

: in formato digitale, include tutti contenuti della Day Ichi Edition oltre al Job Set che aggiunge due nuovi lavori giocabili e il Management Mode Set. Legendary Hero Edition: in formato digitale, include tutti i contenuti della Hero Edition oltre ai seguenti contenuti in-game: Crafting Set, Karaoke Set, Ultimate Costume Set e Stat Boost Set.

Ricordiamo che Yakuza Like A Dragon sarà sottotitolato in italiano, adesso non ci resta che attendere di scoprire la data di uscita, secondo il Microsoft Store il nuovo Yakuza sarà disponibile dal 13 novembre.