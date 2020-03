Yakuza Like A Dragon a quota 400.000 copie distribuite dal lancio

SEGA of Japan e Ryu Ga Gotoku Studio hanno annunciato che Yakuza Like A Dragon ha raggiunto e superato quota 400.000 copie distribuite in Giappone e Asia, cifra che include anche i download digitali effettuati dal PlayStation Store.

Per celebrare questo risultato, il publisher ha annunciato che l'edizione digitale subirà un taglio di prezzo temporaneo del 30% e sarà in vendita a 6.460 yen anzichè 9.229 yen solamente per un periodo limitato. Yakuza 7 è stato pubblicato il 16 gennaio scorso in Giappone e sul mercato asiatico, il lancio in Europa e Nord America è previsto nel corso del 2020, al momento però non è stata comunicata una finestra di lancio precisa.

Nelle prossime settimane SEGA dovrebbe pubblicare il primo DLC a pagamento con New Game Plus e un nuovo livello di difficoltà, non ci sono ancora dettagli in merito ma Nagoshi ed il suo team hanno confermato che Like A Dragon verrà supportato con nuovi contenuti in attesa di capire quale sarà il futuro di Yakuza. Il settimo episodio sembra aver conquistato pubblico e critica, i prossimi giochi della serie manterranno quindi la stessa impostazione o gli sviluppatori hanno in mente di cambiare altri aspetti della produzione, dopo aver modificato profondamente il sistema di combattimento?