Yakuza Like A Dragon Recensione: un nuovo inizio con Ichiban!

Con il progetto di Yakuza Like A Dragon, assistiamo a un vero e proprio punto di svolta per l'iconica serie targata SEGA: diamo il benvenuto al nuovo protagonista Ichiban Kasuga!

Dopo aver indossato i panni di Ichiban siamo così andati a caccia di avventure (ma soprattutto di guai) nella dimensione ruolistica di Yakuza Like a Dragon, scoprendo quanto di buono sia stato fatto dallo studio Ryu ga Gotoku per infondere tonnellate di scoppiettante personalità in questa ormai storica e consolidata serie.

I coraggiosi interventi compiuti dalla sussidiaria di SEGA per svecchiare le formule ludiche dell'epopea originaria ci restituiscono l'immagine, e la sostanza, di un progetto capace di mostrare l'enorme potenziale futuro di questa serie. Tutto ciò, a prescindere dalla volontà o meno di servirsi ancora una volta del linguaggio interattivo e stilistico dei giochi di ruolo "all'orientale".

Senza indugiare oltre, vi lasciamo al video di cui sopra e alla nostra recensione di Yakuza Like a Dragon, con tutte le analisi e le considerazioni di Giuseppe Carrabba sull'esperienza ludica, grafica, narrativa e contenutistica di questo sorprendente spin-off in arrivo il 10 novembre su PC, PS4, Xbox One e Xbox Series X|S, oltreché su PS5 dal 2 marzo del 2021.