Yakuza Like A Dragon: requisiti di sistema della versione PC

SEGA ha annunciato la finestra di lancio di Yakuza Like A Dragon per PS4, PC e Xbox One/Xbox Series X, al tempo stesso la versione Windows ha fatto la sua comparsa su Steam, con tanto di requisiti minimi e consigliati.

Tre le edizioni disponibili denominate Ichi Edition (59.99 euro), Hero Edition (69.99 euro) e Legendary Hero Edition (89.99 euro):

Yakuza Like a Dragon Day Ichi Edition

Include il Set Costumi Leggende, che contiene otto costumi di popolari personaggi della serie Yakuza, da Kazuma Kiryu a Daigo Dojima.

Yakuza Like a Dragon Legendary Hero Edition

Include tutti i DLC incluso il Set Costumi Leggende della Day Ichi Edition. Questi DLC aggiungono diversi contenuti bonus in gioco come il Set Lavori, che sblocca i lavori "Rocker infernale" e "Matriarca", il Set Modalità gestione, il Set Materiali per creazione, il Set Karaoke, il Set Costumi definitivo e il Set Potenziamento statistiche.

Yakuza Like a Dragon Hero Edition

Comprende una selezione di DLC, tra cui il Set Costumi Leggende, il Set Lavori e il Set Modalità gestione.

Requisiti Minimi

Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit

Sistema operativo: Windows 8.1

Processore: Intel Core i7-3770 | AMD FX-8350

Memoria: 4 GB di RAM

Scheda video: NVIDIA GeForce GTX 660, 2 GB | AMD Radeon HD 7870, 2 GB

Memoria: 40 GB di spazio disponibile

Requisiti Raccomandati

Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit

Sistema operativo: Windows 10

Processore: Intel Core i7-6700 | AMD Ryzen 5 1400

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda video: NVIDIA GeForce GTX 1060, 3 GB | AMD Radeon RX 580, 4 GB

Memoria: 50 GB di spazio disponibile

Yakuza Like A Dragon avrà i sottotitoli in italiano, SEGA ha inoltre confermato il lancio del gioco su PS5 sebbene in un momento successivo al debutto su PC, PS4 e Xbox One/Xbox Series X.