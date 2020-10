Yakuza Like A Dragon: a che risoluzione gira su Xbox Series X/S?

Yakuza Like A Dragon arriverà il 10 novembre su PC, PS4, Xbox One, Xbox Series X e Xbox Series S, proprio questa versione è stata oggetto recentemente di approfonditi test da parte della stampa internazionale.

Yakuza Like A Dragon presenta tre diverse modalità su Xbox Series X: Standard, Alta Risoluzione e High Framerate, con focus particolare sul framerate. In quest'ultima modalità il gioco SEGA gira a 1440p e 60fps su Xbox Series X mentre su Xbox Series S la risoluzione scende fino a 900p per garantire una esperienza costante a 60fps.

Per saperne di più vi rimandiamo alla nostra prova di Yakuza Like A Dragon, abbiamo testato l'avventura di Ichiban Kasuga su PC ricavandone sensazioni decisamente positive: "allo stato attuale delle cose Yakuza Like a Dragon si prospetta un titolo di indubbio spessore che potrebbe davvero riuscire nel difficile compito di coniugare tradizione e innovazione per creare un’esperienza degna di essere vissuta tanto dai vecchi appassionati quanto da eventuali neofiti del brand."

Per toccare con mano la versione definitiva non ci resta che attendere il 10 novembre, quando il gioco arriverà su Windows, console di attuale generazione e Xbox Series X/Series S, l'aggiornamento next-gen per PlayStation 5 uscirà invece a marzo 2021.