Yakuza Like A Dragon uscirà anche su PlayStation 5?

Nella giornata di ieri SEGA ha annunciato che Yakuza Like A Dragon arriverà in Occidente a fine anno in contemporanea su Xbox One, Windows 10, Xbox Series X, PlayStation 4 e PC via Steam. Il gioco uscirà anche su PS5? Cerchiamo di capirlo.

Yakuza Like A Dragon sarà uno dei giochi di lancio di Xbox Series X e supporterà la tecnologia Smart Delivery, questo vuol dire che acquistando la versione Xbox One si riceverà l'aggiornamento gratuito alla versione next-gen, confermato inoltre il supporto Cross Save su Xbox One e Series X.

Con una nota, SEGA chiarisce che "le versioni Xbox Series X, Xbox One X, Windows 10 PC e Steam di Yakuza Like a Dragon saranno pubblicate nello stesso momento in occidente. I dettagli sull’uscita delle versioni asiatiche per Xbox Series X, Xbox One X, Windows 10 PC e Steam di Yakuza Like a Dragon saranno annunciati prossimamente."

Nessun cenno invece alla versione per PlayStation 5, non è chiaro quindi se il gioco arriverà anche sulla prossima console Sony oppure no. Non è escluso che SEGA non abbia ancora potuto comunicare nulla a causa di accordi commerciali con Microsoft, ma si tratta solamente di supposizioni, del resto è difficile immaginare che un gioco di tale portata possa non essere disponibile anche su PS5, considerando lo storico rapporto che lega la serie Yakuza alle piattaforme PlayStation.



Anche la data di uscita della versione PS4 non è nota, al momento sappiamo solo che le versioni Xbox One, Series X, Windows 10 e Steam usciranno nello stesso momento in Occidente.