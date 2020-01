Yakuza Like A Dragon ha venduto oltre 300.000 copie al lancio in Giappone

Durante l'ultima trasmissione della serie SEGA Nama, Toshihiro Nagoshi ha ringraziato i fan di Yakuza: il nuovo episodio della serie, Yakuza Like A Dragon, ha registrato vendite estremamente positive nelle prime due settimane di presenza sul mercato giapponese.

Nello specifico secondo Famitsu il gioco avrebbe venduto al 22 gennaio 156.000 copie sul mercato retail, Nagoshi ha parlato di vendite sostenute anche sul mercato digitale, indicativamente a quota 140.000 download dal PlayStation Store, numeri più che buoni per il territorio giapponese.

Yakuza Like A Dragon è ancora privo di una data di uscita Occidentale, SEGA ha confermato che il gioco arriverà in Europa e Nord America nel corso del 2020 senza però fornire indicazioni più precise a riguardo, probabilmente ne sapremo di più nelle prossime settimane a cavallo tra la primavera e l'estate.

Il nuovo Yakuza ha debuttato al primo posto in Giappone superando Dragon Ball Z Kakarot e ottenendo dunque un discreto successo, con vendite in continuo aumento secondo riportato dal producer e responsabile degli Yakuza Studio. La nuova formula sembra aver convinto il pubblico, adesso resta da capire quali siano i piani per il futuro del franchise.