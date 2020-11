Yakuza Like an Asura: le voci sono false, parola del produttore della serie

Da qualche giorno stanno circolando in rete dei rumor basati su un presunto tweet del produttore Masayoshi Yokoyama, che vogliono un nuovo episodio della serie Ryū Ga Gotoku in via di sviluppo: si intitolerebbe Yakuza: Like an Asura e avrebbe per protagonista Masaru Watase, boss dell'Omi Alliance.

Ebbene, non c'è niente di vero, e a dircelo è stato lo stesso Yokoyama. Il produttore, dopo essersi detto onorato di trovarsi al centro di voci originate oltreoceano, ha affermato di non aver mai pubblicato quel tweet e ha negato categoricamente l'esistenza di Yakuza Like an Asura. Ha poi aggiunto che non è neppure stato coinvolto nello sviluppo di un altro spin-off, Yakuza: Like a Dragon, fresco di pubblicazione su PlayStation 4, PC, Xbox One e Xbox Series X|S e in arrivo su PS5 a marzo dell'anno prossimo (ad occuparsi di quest'ultimo sono stati il director Ryosuke Horii e i produttori Hiroyuki Sakamoto e Daisuke Sato). Yokoyama ha inoltre confessato che, pur amando moltissimo Masaru Watase, probabilmente non lo renderebbe protagonista di un gioco tutto suo. Anche rendere Gojo Majima il personaggio principale di Yakuza 0 ha richiesto tante discussioni e la decisione finale non è stata presa a cuor leggero.

Niente da fare, quindi. Il futuro della serie Ryū Ga Gotoku è ancora avvolto nel mistero. Nel frattempo possiamo passeggiare e battagliare (a turni) tra le strade di Sotenbori, Kamurocho e Ijincho in Yakuza Like a Dragon.