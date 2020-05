Yakuza Like a Dragon arriva in occidente, l'annuncio dell'Inside Xbox

La notizia era nell’aria e da oggi diventa ufficiale: Yakuza Like a Dragon arriverà in occidente e sarà disponibile al lancio della nuova Xbox Series X. Questo è quanto emerge dall’ultimo appuntamento con Inside Xbox.

Il nuovo esplosivo episodio della serie Yakuza sarà quindi pubblicato come titolo di lancio su Xbox Series X. Il gioco di SEGA potrà contare sul supporto allo Smart Delivery: questo significa che i giocatori che acquisteranno il gioco su Xbox One potranno poi scaricare gratuitamente la versione potenziata per Xbox Series X. Yakuza Like a Dragon sarà compatibile anche con il cross-save tra le due generazioni di console e indipendentemente dal periodo di acquisto non dovrà essere ricominciato da capo.

Solo qualche giorno fa Yakuza Like A Dragon era stato avvistato sulle pagine di SteamDB con una versione occidentale per PC non ancora annunciata. Dopo aver ottenuto brillanti risultati sul mercato asiatico, Yakuza Like a Dragon si prepara quindi ad arrivare sulle console di casa nostra e su PC Windows.