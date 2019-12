Yakuza Like a Dragon: tutte le attività che si possono svolgere al Survive Bar

Sega ha svelato nuove informazioni e screenshot su Yakuza Like a Dragon, nuovo capitolo della saga in uscita a Gennaio 2020 in Giappone e nel corso del 2020 in Occidente. In particolare si parla del Survive Bar, un locale utilizzato come ritrovo dal protagonista Ichiban Kasuga e compagni.

All'interno del bar è possibile svolgere una serie di attività: innanzitutto il karaoke, uno dei mini-giochi sempre presenti all'interno di Yakuza. Si possono trovare canzoni dai giochi precedenti, ma anche inedite, il tutto con il tocco di follia nei videoclip che ha sempre caratterizzato la serie.

Sarà poi possibile ascoltare CD musicali di sottofondo, che appariranno nel gioco sotto forma di oggetti da raccogliere. Ci sono più di 30 CD nel gioco, e potranno essere ascoltati tramite lo stereo del Survive Bar.

Altra attività è il giardinaggio: una volta ottenuto il permesso dal manager, si potranno infatti gestire i vasi davanti all'entrata, dove potremo crescere le nostre piantine. Piantando verdure, fiori, e semi vari si possono far crescere diverse piante, ed utilizzando alcuni oggetti speciali si potrà anche ridurre il tempo necessario a farle sbocciare. I frutti raccolti dalle piante potranno farci recuperare HP ed MP o essere venduti per soldi.

Infine, portando al barista ciò che si è raccolto, quest'ultimo potrà preparare il bento ad esempio, che fa recperare HP a tutto il party, oppure confezionare bouquet di fiori da regalare, trasformare le erbe in medicine e tanto altro.

Il team di sviluppo ha poi diffuso un nuovo video in cui risponde ad alcune domande su Yakuza Like a Dragon. Si tratta di un filmato in giapponese, ma è comunque interessante da guardare, perché mostra diversi spezzoni di gameplay con tante attività che troveremo all'interno del gioco.

Per approfondire ulteriormente, date un'occhiata alla nostra anteprima di Yakuza Like a Dragon.