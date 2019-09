Yakuza Like a Dragon avrà dei dungeon nascosti e un job system

Dal Tokyo Game Show continuano ad arrivare informazioni su Yakuza Like a Dragon, settimo capitolo della serie che introdurrà per la prima volta delle meccaniche puramente RPG. Dopo aver presentato le evocazioni e le corse tra Kart, SEGA ha trasmesso una nuova sessione di gameplay ambientata di notte, che ha svelato tanti nuovi succosi dettagli.

Tanto per cominciare, abbiamo scoperto che la mappa terrà traccia delle zone visitate. Come potete vedere in basso, i luoghi esplorati saranno chiari, mentre quelli sconosciuti scuri. Pare inoltre che in Yakuza Like a Dragon ci saranno dei veri e propri dungeon nascosti, che non verranno mostrati sulla mappa e che potranno essere scovati solamente con un'esplorazione certosina.

Il titolo includerà anche un Job System, meccanica tipica degli RPG, ovviamente declinata in chiave Yakuza. I Job potranno essere sbloccati solamente a determinate condizioni, ad esempio superando degli esami dedicati, o raggiungendo le statistiche richieste da quella specifica specializzazione. Nella demo del Tokyo Game Shows ono stati mostrati diversi Job già sbloccati. Il team ha inoltre promesso l'inclusione di numerosi riferimenti al genere RPG. Nel gioco ci saranno molte tipologie di nemici, tra cui i Drunkards, che utilizzano oggetti a tema fantasy. Con l'avanzare dell'avventura, gli avversari diventeranno sempre più forti e utilizzeranno equipaggiamenti via via più efficaci.

Yakuza Like a Dragon, ricordiamo, arriverà in Giappone il 16 gennaio 2020 per PlayStation 4, mentre l'uscita occidentale è prevista nel corso del 2020.