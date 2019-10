Yakuza Like a Dragon: le classi personaggio spiegate nel dettaglio

Come vi abbiamo anticipato qualche giorno fa, in Yakuza Like a Dragon, settimo capitolo della fortunata saga di Nagoshi, il primo senza Kazuma Kiryu come protagonista, verranno introdotte per la prima volta le classi personaggio/a><. Sega le ha svelate adesso più nel dettaglio: vediamo di che si tratta.

Ci saranno quattro classi tra cui scegliere: Dancer, Fortuneteller, Riot Police Officer e Idol.

Scegliendo la prima si avrà a disposizione uno stile di lotta veloce, agile ed incentrato appunto sulla danza. Il ballerino è fenomenale nelle battaglie contro più nemici, perché usando la break dance può causare molti danni a tanti avversari contemporaneamente.

Il Fortuneteller rappresenta invece quello che nei GDR sarebbe il mago. Si tratta di un personaggio con caratteristiche fisiche piuttosto deboli, per cui deve combattere prevalentemente a distanza, ma con poteri psichici molto potenti. Grazie alla sua sfera di cristallo può evocare maledizioni ed effetti negativi sui nemici, ad esempio, ed effettuare danni molto elevati ai propri avversari.

Il Riot Police Officer rappresenta invece il tank, il paladino, il cavaliere, insomma uno dei più classici personaggi dei GDR. È molto potente ed ha un elevato valore di difesa, per cui è più indicato scegliere questa classe per i personaggi con caratteristiche fisiche più scarse, in modo da rafforzarli.

Infine c'è l'Idol, classe esclusivamente riservata ai personaggi femminili, che può ricordare una sorta di sacerdotessa negli RPG: cantando infatti cura i propri alleati e danneggia e distrae i nemici. Una classe piuttosto versatile, utile sia negli attacchi, sia come personaggio curativo.

In Yakuza Like a Dragon, Ichiban Kasuga e i suoi alleati possono cambiare classe di volta in volta, recandosi da Hello Work all'interno della mappa di gioco di Yakuza 7. Ogni classe avrà un Rank, che aumenterà acquisendo esperienza in battaglia: più aumenta il rank della propria classe, più tecniche sarà possibile imparare. Inoltre, la propri esperienza e il proprio rank sono trasferibili, per cui cambiando classe si avranno a disposizione le tecniche relative al livello in cui si era arrivati nella classe precedente. Un modo per imparare a padroneggiare più facilmente tutte le varie tecniche.

Yakuza Like a Dragon arriverà su PlayStation 4 il 16 Gennaio 2020 in Giappone, mentre in Europa e Nord America, entro il 2020.