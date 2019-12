Yakuza Like a Dragon: combattimenti, job e dungeon nel nuovo gameplay trailer

Manca ormai davvero poco al lancio giapponese di Yakuza: Like a Dragon, previsto per il 16 gennaio 2020. La macchina del marketing di SEGA è in movimento, e nelle scorse ore ci ha regalato un nuovo gameplay trailer del gioco.

Il filmato offre una panoramica delle principali caratteristiche della produzione, che vedrà come protagonista principale un nuovo personaggio, Ichiban Kasuga. Dai combattimenti ai job (classi), passando per i personaggi delle missioni secondarie, le evocazioni, le armi acquistabili ed equipaggiabili, i dungeon, il crafting, le aree segrete e ben tre differenti location, ovvero Kamurocho (Tokyo), Sotenbori (Osaka) e Isezaki Ijincho (Yokohama). Trovate il gameplay trailer in apertura di notizia, buona visione!

Ne approfittiamo per ricordarvi che nella giornata di ieri è stata invece mostrata una lunga sessione di gameplay di Yakuza: Like a Dragon, che ci ha permesso di fare la conoscenza di tre differenti membri del party: Eri Kamataki, Joon-gi Han e Tianyou Zhao. Il titolo verrà pubblicato esclusivamente su PlayStation 4 in Giappone il 16 gennaio 2020, mentre l'uscita in Occidente è attesa in una data non ancora specificata del prossimo anno. Se non lo avete ancora fatto, vi consigliamo di guardare la Video Anteprima di Yakuza: Like a Dragon.