Yakuza Like a Dragon: ci saranno corse con i Kart, PachiSlot e summon in battaglia

Yakuza Like a Dragon, il nuovo capitolo della storica saga ed il primo senza il protagonista Kazuma Kiryu, sarà presentato più nel dettaglio al Tokyo Game Show come detto nei giorni scorsi, ma ad alleviare l'attesa arriva Famitsu, che ha svelato alcune importanti anticipazioni sull'attesissimo titolo.

Il magazine giapponese ha rivelato due nuovi personaggi: si tratta di Saeko Mukouda, che sarà una delle hostess del Cabaret, e Kouichi Adachi, un ex detective caduto in disgrazia per via di un complotto, che collaborerà con il protagonista Ichiban Kasuga.

Famitsu ha svelato però altre anticipazioni: oltre al combattimento a turni di Yakuza Like A Dragon, che ora sarà quasi simile a un GDR, ci sarà un'altra meccanica presa proprio dal genere: i summon. Sarà infatti possibile, pagando tramite lo smartphone del protagonista, chiedere aiuto in battaglia ad alcuni aiutanti particolari come Gary Buster Holmes, Gonda Wara e tanti altri, compreso... beh, un gambero. I summon possono aiutare in battaglia attaccando, fornendo oggetti curativi al giocatore, eccetera.

In Yakuza Like a Dragon ci saranno inoltre diversi minigiochi, come da tradizione per la serie. I tre svelati da Famitsu sono:

Dragon Kart : una sorta di racing game sui kart per le strade di Yokosuka. Si potranno anche raccogliere armi e potenziamenti vari.

: una sorta di racing game sui kart per le strade di Yokosuka. Si potranno anche raccogliere armi e potenziamenti vari. Traditional Movie Theater : Ichiban Kasuga si addormenta sempre nel bel mezzo di un film al cinema. In questa sorta di rhythm game si dovrà sconfiggere una sorta di pecora antropomorfa per sopraffare il sonno.

: Ichiban Kasuga si addormenta sempre nel bel mezzo di un film al cinema. In questa sorta di rhythm game si dovrà sconfiggere una sorta di pecora antropomorfa per sopraffare il sonno. PachiSlot: classico gioco giapponese, nonché unico simulatore di PachiSlot su PS4 attualmente.

L'arrivo di Yakuza Like a Dragon è previsto per il 16 Gennaio 2020 in Giappone e nel corso del 2020 in Europa.