Yakuza Like a Dragon: cosa c'è da sapere prima della release? Ne parlano gli sviluppatori

Lasciamo un attimo da parte i Game Awards e gli innumerevoli annunci e anteprime visti nella serata di ieri, e parliamo di un altro gioco molto atteso dalla community: il ritorno della serie di Yakuza con il nuovo capitolo che in Occidente sarà noto come Yakuza Like a Dragon.

In particolare, Sega sta pubblicando una serie di video in cui risponde ad alcune domande interessanti, che probabilmente è utile sapere prime dell'uscita del gioco. Nel video di oggi ci sono Masayoshi Yokoyama (chief producer del gioco), Kazuhiro Nakaya (voce di Ichiban Kasuga), Yuichi Nakamura (voce di Joon-gi Han), Eri Kamataki e Iroha Yanagi, e si parla di Hello Work.

La domanda a cui risponde il video è infatti "Perché si va da Hello Work nel gioco?", e come sappiamo al suo interno si può gestire il sistema dei lavori, e dunque delle classi del proprio personaggio. Il video mostra proprio le varie classi giocabili, tra cui l'eroe, il senzatetto, il detective, il bodyguard, il musicista da strada, lo chef e quant'altro, incluso il contenuto scaricabile a pagamento che aggiuge le classi Demon e Bosslady.

La serie di video dovrà rispondere ancora ad altre domande, per cui ci aspettiamo altri filmati in arrivo nei prossimi giorni. Il gioco uscirà su PS4 nel corso del 2020 in Europa e America. Nell'attesa, date un'occhiata alla nostra anteprima di Yakuza Like a Dragon.

Vi ricordiamo inoltre che il 18 dicembre è previsto un livestream per l'anniversario di Yakuza.