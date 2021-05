Yakuza Like A Dragon Day Ichi Steelbook Edition è in super offerta

Ottima promozione da parte di Amazon se siete interessati a recuperare l'ultimo capitolo della serie "Yakuza": Yakuza: Like a Dragon Day Ichi Steelbook Edition è in offerta su Amazon al miglior prezzo dal lancio, bastano solamente 34,59 euro per la versione PlayStation 4 e PlayStation 5 o 39,82 euro per quella Xbox One e Series X.

Il gioco, qui proposto nella sua edizione Day Ichi Steelbook Edition, è acquistabile al prezzo più basso per tutte le console. La versione per PlayStation 4 è funzionante anche su PlayStation 5 e dispone di un upgrade gratuito in fase di installazione del gioco, che aggiorna il titolo alla versione next gen. Sono inoltre presenti i sottotitoli in italiano, a differenza degli ultimi titoli usciti della serie.

Di seguito i link alle offerte:

Questa edizione del gioco (Day Ichi Steelbook Edition) include come contenuto scaricabile un set di costumi definitivo ed il gioco è racchiuso in un'esclusiva ed elegante Steelbook. Se vi siete persi l'articolo che abbiamo pubblicato qualche giorno fa relativo ai giochi in offerta su Amazon sulle offerte dei Days of Play di Sony, siete ancora in tempo per rimediare, ci sono tantissimi giochi in offerta per PlayStation 4 e PlayStation 5 a partire da 9,98 euro.