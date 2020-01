Yakuza: Like a Dragon, ecco il day one DLC e tante altre novità

Sega ha appena svelato i contenuti del day one DLC di Yakuza Like a Dragon. Come saprete infatti il settimo capitolo della saga di Toshihiro Nagoshi esce oggi in Giappone, mentre per vederlo in Occidente dovremo aspettare ancora qualche mese.

Il DLC introduce tante novità, tra cui la possibilità di cambiare il costume del proprio personaggio. Come spiegato, si tratta di una feature utilizzabile normalmente in battaglia, ma una volta completata la storia principale, sarà possibile fatlo anche durante l'esplorazione libera.

È in vendita inoltre un bundle che include due nuove classi: Demon e Bosslady. Lo stile Demon comprende l'utilizzo di una chitarra elettrica in battaglia, e diverse skill e mosse che danno l'impressione di star suonando ad un concerto, piuttosto che malmenando malcapitati. Bosslady invece utilizza un'alabarda e delle mosse decisamente aggressive.

Da segnalare inoltre un pack che include i vestiti dei personaggi classici della serie: il vestito di Kazuma Kiryu per Kasuga, quello di Goro Majima per Namba, quello di Makoto Date per Adachi, quello di Shun Akiyama per Joon-gi-Han e quello di Taiga Saejima per Zhao.

Infine, è possibile acquistare anche i brani da suonare al karaoke, sia singolarmente, che a pacchetti. Yakuza Like a Dragon esce oggi in Giappone: date un'occhiata alla nostra ultima anteprima di Yakuza Like a Dragon. Sul nostro sito trovate anche il futuro della serie di Yakuza secondo Nagoshi.