Yakuza Like a Dragon: demo PS4 disponibile da oggi, nuovo trailer con Kazuma Kiryu

SEGA of Japan ha annunciato che la demo giocabile di Yakuza Like a Dragon è ora disponibile sul PlayStation Store giapponese, in aggiunta la compagnia ha pubblicato un nuovo Story Trailer della durata di dieci minuti.

Il lungo video contiene una sorpresa: Kazuma Kiryu (protagonista dei primi sei episodi della serie) compare alla fine del trailer di fatto confermando la sua presenza in Like a Dragon. Kazuma è il protagonista principale della saga di Yakuza dal primo al sesto episodio, nonchè del prequel Yakuza Zero. Yakuza 7 The Whereabouts of Light and Darkness ha invece per protagonista Ichiban Kasuga, tuttavia sembra che SEGA e il Team Yakuza non siano riusciti a fare a meno del carisma di Kazuma...

Yakuza Like a Dragon uscirà il 16 gennaio 2020 in Giappone su PS4 e PS4 PRO, il lancio è stato confermato per il prossimo anno in Europa e Nord America, al momento però il publisher non ha rivelato una finestra di lancio più precisa per il nostro continente. Restiamo anche in attesa di capire quando la demo di Yakuza 7 sarà disponibile sul PlayStation Store in Europa, difficilmente la vedremo nell'immediato, più probabile una pubblicazione all'inizio del 2020.