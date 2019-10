Yakuza: Like a Dragon, saranno disponibili tre classi personaggio

Nell'ultimo numero della rivista giapponese Weekly Famitsu sono stati svelati nuovi dettagli sul sistema delle classi in Yakuza: Like a Dragon, ultimo capitolo della saga JRPG di SEGA. Ichiban Kasuga e la sua squadra potranno scegliere fra tre classi, ognuna dotata di capacità particolari.

Per poter accedere ad una classe occorrerà soddisfare un livello prestabilito di punti esperienza che differirà in base alla tipologia di caratteristiche scelte. I punti esperienza potranno essere accumulati attraverso le missioni principali o con le attività secondarie.

La prima classe sarà quella del "poliziotto antisommossa" con cui il protagonista potrà mettere in mostra le sue abilità di attacco e difesa, in un ruolo che somiglia a quello del classico cavaliere di un rpg. La seconda classe sarà quella del "chiromante", un personaggio con difesa bassa ma dotato di poteri magici, che potrà invocare strane forze mistiche attraverso una sfera di cristallo, in quello che sembra essere a tutti gli effetti il ruolo del mago. L'ultima classe, esclusiva per i personaggi femminili, sarà quella dell'"idolo" che potrà incantare i nemici attraverso il canto fornendo al tempo stesso guarigione ed altri buff ai compagni, molto simile al ruolo del bardo.

Insomma, nuove informazione che si aggiungono a quanto mostrato durante il recente TGS 2019, in cui erano stati svelati il sistema dei Job e dei dungeon nascosti. Vi ricordiamo che Yakuza: Like a Dragon uscirà nel corso del 2020 (il 14 gennaio in Giappone) in esclusiva per PlayStation 4. Nel frattempo, potete leggere uno speciale di Yakuza: Like a Dragon sulle pagine di Everyeye.