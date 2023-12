Yakuza Like A Dragon, dite addio ai turni: torna ad essere un brawler grazie a una mod

Con Yakuza Like A Dragon, settimo episodio principale della serie, SEGA e Ryu Ga Gotoku Studio stravolsero profondamente il gameplay passando dal tradizionale stile Action/Adventure brawler a un'impostazione in puro stile JRPG a turni. Un cambiamento radicale che, forse, potrebbe non aver convinto tutti i fan del franchise.

E se siete tra coloro che non hanno apprezzato la svolta ruolistica degli attuali Yakuza/Like A Dragon (e che proseguirà anche con Like A Dragon Infinite Wealth in uscita il 26 gennaio 2024), c'è una buona notizia per voi: una mod per PC trasforma la prima avventura di Ichiban Kasuga in un classico Action/Adventure perfettamente in linea con lo stile e le impostazioni tipiche di Yakuza sin dalle sue origini su PS2 nel lontano 2005.

L'ambiziosa creazione amatoriale, chiamata non a caso Like A Brawler, è già disponibile per il download sul portale Nexus Mods: si tratta al momento di una versione in fase beta e dunque soggetta ad ulteriori perfezionamenti futuri, tuttavia già da ora, grazie all'apposito trailer di presentazione, è possibile notare quanto il lavoro fin qui svolto sia piuttosto convincente. Yakuza Like A Dragon ritorna dunque alle origini, con Ichiban che si muove liberamente lungo gli scenari dando vita ad epiche scazzottate contro i teppisti che provano ad ostacolarlo, scatenando la sua furia anche attraverso le celebri Heat Moves da sempre marchio di fabbrica della serie. Addio dunque ai turni grazie a questa mod, per un'azione fluida e spettacolare proprio come nel più classico degli Yakuza.

Intanto negli scorsi giorni SEGA ha rivelato nel dettaglio quanto ha venduto Yakuza Like A Dragon in tutto il mondo, confermandosi un altro successo per la compagnia nipponica.