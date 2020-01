Yakuza Like a Dragon potrebbe essere doppiato anche in inglese

È molta la curiosità intorno a Yakuza Like a Dragon, il nuovo capitolo della saga di Toshihiro Nagoshi che ha debuttato su PlayStation 2 nell'ormai lontano 2005. Innanzitutto questo settimo capitolo sarà il primo che non vedrà come protagonista lo storico personaggio di Kazuma Kiryu.

In realtà la presenza di Kiryu è stata confermata, e dovrebbe essere uno dei boss da sconfiggere, perlomeno in una delle fasi del gioco. Per saperne di più tra l'altro potete leggere sul nostro sito tutte le informazioni sugli scontri con Kiryu, Majima e Saejima.

Ma l'attesa è ulteriormente alimentata dal voto di Famitsu, che ha premiato il titolo di Sega con un 38 su 40 che sfiora il Perfect Score. Ulteriore elemento di curiosità, oltre alle prime recensioni positive di Yakuza Like a Dragon, è quest'ultima voce che è arrivata proprio nelle scorse ore, secondo cui il gioco potrebbe essere stato doppiato anche in inglese.

Lo dimostrerebbero i credits di Yakuza 7, apparsi brevemente e poi rimossi sul sito di PCB, lo studio che si sarebbe occupato del doppiaggio in inglese, per l'appunto. PCB tra l'altro è anche l'autore del doppiaggio di Judgment e di Persona 5, sempre per SEGA.

Che ne pensate? Sareste contenti di un'eventuale voiceover in inglese di Yakuza Like a Dragon, o preferite la saga col classico parlato giapponese?