Yakuza Like a Dragon: ecco tutte le edizioni; confermati i sottotitoli in italiano

In occasione dell'annuncio dell'annuncio dell'edizione europea di Yakuza: Like a Dragon, SEGA ha anche svelato tutte le edizioni del gioco in arrivo in formato digitale e fisico, e annunciato il cast in lingua inglese.

Tutte le edizioni di Yakuza: Like a Dragon

La già annunciata Day One Edition è ora stata rinominata Day Ichi ("uno" in Giapponese) Edition, e sarà accompagnata dalle edizioni Hero e Legendary Hero, disponibili per il pre-order digitale a partire da oggi.

, disponibile in formato digitale a 59,99 euro, include il Legends Costume Set composto da otto costumi preferiti dai fan provenienti dalla serie di Yakuza, da quello di Kazuma Kiryu fino a Daigo Dojima; La Day Ichi SteelBook Edition in formato fisico include il Legends Costume Set e una stilosa SteelBook da collezione.;

(disponibile in formato digitale a 69,99 euro) include tutti contenuti della Day Ichi Edition, oltre al Job Set, che aggiunge due nuovi lavori giocabili e il Management Mode Set, che contiene un'ampia selezione di dipendenti aggiuntivi per il mini-gioco della modalità di gestione espansiva; La Legendary Hero Edition (disponibile in formato digitale a 89,99 euro) include tutti i bonus della Hero Edition oltre ai seguenti contenuti in-game: Crafting Set, Karaoke Set, Ultimate Costume Set e Stat Boost Set.

Il cast inglese di Yakuza: Like a Dragon

nel ruolo di Ichiban Kasuga, protagonista della storia dopo aver trascorso 18 anni in prigione; George Takei nel ruolo di Masumi Arakawa, patriarca della famiglia Arakawa;

nel ruolo di Koichi Adachi, un ex poliziotto alla ricerca della verità; Greg Chun nel ruolo di Yu Nanba, ex infermiere oppresso che fa ammenda con il mondo;

nel ruolo di Yu Nanba, ex infermiere oppresso che fa ammenda con il mondo; Elizabeth Maxwell nel ruolo di Saeko Mukoda, l’hostess di un bar in missione.

IGN USA ha inoltre confermato che sarà possibile scegliere tra i doppiaggi inglese e giapponese, e che saranno disponibili i sottotitoli in inglese, francese, tedesco, spagnolo e, soprattutto, italiano.

Yakuza: Like a Dragon verrà lanciato su PlayStation 4, Xbox One e PC (via Steam e Microsoft Store) nel corso del mese di novembre 2020. Il gioco accompagnerà il lancio di Xbox Series X programmato per le festività, e "in un secondo momento" verrà pubblicato anche su PS5. Le edizioni next-gen supporteranno Smart Delivery e Upgrade Gratis dalla versioni precedenti per Xbox One e PS4.