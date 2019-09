Yakuza Like a Dragon: evocazioni con lo smartphone e corse coi kart nel nuovo gameplay TGS

In occasione del Tokyo Game Show 2019, il team di SEGA condivide nuove informazioni sul prossimo capitolo dell serie Yakuza, che si torna a mostrare al pubblico grazie ad un corposo video gameplay!

Direttamente dalla fiera nipponica giunge infatti un interessante filmato dedicato a Yakuza: Like a Dragon, che ci consente di dare uno sguardo ad alcune delle meccaniche che saranno presenti nel titolo. Con una durata superiore ai venti minuti, il video gameplay offre maggiori dettagli sul combat system, completamente rivoluzionato con questo nuovo capitolo della serie SEGA.

Diverse le peculiari feature di Yakuza: Like a Dragon presentate con questo nuovo footage al Tokyo Game Show. Tra queste ultime, possiamo ad esempio trovare il "Delivery Help": tramite il proprio smartphone, il nostro protagonista potrà realizzare delle insolite evocazioni, da utilizzare contro i propri nemici in battaglia! Presentati inoltre alcuni dei minigiochi di Yakuza Like a Dragon, tra i quali figura la possibilità di dedicarsi alla corse sui kart. Vi lasciamo dunque alla visione del filmato, che potete trovare direttamente in apertura a questa news. Cosa ve ne pare di questo nuovo progetto videoludico, siete incuriositi?



In attesa di maggiori informazioni, vi segnaliamo che è stato recentemente reso disponibile il trailer italiano di annuncio di Yakuza Like a Dragon.