Yakuza Like a Dragon sarà un altro gioco di lancio di Xbox Series X e S

La line-up di lancio di Xbox Series X e S continua ad allargarsi. Dopo Assassin's Creed Valhalla, Watch Dogs Legion e Tetris Effect: Connected, dal Giappone è arrivata un'altra importante conferma.

SEGA e Ryu Ga Gotoku Studio hanno annunciato che Yakuza: Like a Dragon verrà pubblicato su Xbox Series S e Xbox Series X il 10 novembre, ossia il medesimo giorno in cui le due console di prossima generazione arriveranno sugli scaffali dei negozi specializzati di tutto il mondo.

L'annuncio della data d'uscita su Xbox Series X e S ha tuttavia gettato un velo di incertezza sulle altre edizioni del gioco. Le versioni PlayStation 4, Xbox One e PC (Steam e Microsoft Store) erano inizialmente previste per il 13 novembre, ma nel comunicato odierno SEGA non ha confermato questa data, scrivendo invece che "maggiori informazioni su tutte le altre piattaforme arriveranno nelle prossime settimane". Un rappresentate di SEGA, quando è stato raggiunto per un chiarimento, non ha fornito maggiori dettagli, limitandosi a dire di fare riferimento al comunicato di cui sopra.

Ricordiamo che Yakuza: Like a Dragonè previsto anche per PlayStation 5, ma la data di debutto di quest'edizione non è mai stata rivelata.