Yakuza Like a Dragon: guida all'utilizzo degli oggetti come armi

Il combattimento a turni di Yakuza Like A Dragon è improntato su una solida struttura da gioco di ruolo, con tanto di parametri e valori numerici che entrano in gioco, ma permette anche una certa libertà d’azione.

Una delle numerose possibilità offerte dalle fasi di combattimento del nuovo capitolo di Yakuza riguarda la capacità dei vari personaggi di utilizzare gli oggetti recuperati sul campo di battaglia, utilizzandoli poi come armi improprie contro gli avversari. In particolare, i diversi personaggi potranno interagire con gli oggetti solamente se ci passeranno vicino durante un attacco, nel qual caso utilizzeranno lo strumento raccolto per lanciarlo contro il nemico, effettuando quindi un attacco extra per infliggere danni bonus. Al contrario, invece, il solo Ichiban Kasuga sarà in grado di raccogliere un oggetto ed utilizzarlo al posto del proprio attacco principale, sfruttandone quindi il pieno potenziale contro i propri avversari. Di conseguenza, non sarete mai in grado di raccogliere un oggetto con un personaggio e tenerlo in mano in attesa di utilizzarlo tramite un attacco successivo.

Nonostante queste premesse, esiste comunque un piccolo trucchetto per riuscire a “costringere” un membro del vostro party a scatenare un attacco utilizzando un oggetto, senza dover necessariamente sperare che possa incrociarlo nel tragitto. In particolare, vi basterà muovere il personaggio scelto all’interno del campo di battaglia, operazione possibile poiché tra un turno e l’altro avrete tutto il tempo che desiderate per decidere come agire, e posizionarlo appena dietro l’oggetto che vi interessa, mantenendo quest’ultimo in linea con il nemico che volete attaccare: una volta pronti vi basterà far partire l’azione e avrete la certezza che il vostro personaggio raccoglierà l’oggetto.

Se volete conoscere la nostra opinione sul gioco, vi raccomandiamo di dare un'occhiata alla nostra recensione di Yakuza Like A Dragon, ora disponibile in anteprima esclusiva next-gen su Xbox Series X e Xbox Series S, nonchè su PC, PS4 e Xbox One/Xbox One X.