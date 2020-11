Yakuza Like a Dragon: Ichiban alla conquista di Yokohama nel trailer di lancio

SEGA e gli sviluppatori del team Ryu ga Gotoku celebrano l'arrivo di Yakuza Like a Dragon su PC e console confezionando un esplosivo trailer di lancio che ben rappresenta il tenore della folle esperienza ludica da vivere indossando i panni di Ichiban Kasuga.

Sulle note della canzone "Here Comes the Hotstepper" di Ini Kamoze, il video di lancio di Yakuza Like a Dragon ci porta a Yokohama per farci assistere alle peripezie di Ichiban e dei suoi compagni d'avventura. Dopo aver trascorso volontariamente 18 anni in prigione per un crimine che non ha commesso, il nostro intrepido alter-ego si metterà a caccia di verità per capire il motivo del tradimento del suo ex clan.

Per riuscire nell'impresa, l'ex membro della yakuza dovrà acquisire l'esperienza necessaria a fronteggiare coloro che proveranno a ostacolarne il cammino. Il sistema di combattimento a turni di Like a Dragon promette quindi di portare una ventata di freschezza nella serie: non mancherà poi un cast di eccentrici personaggi secondari composto, tra gli altri, dal poliziotto canaglia Adachi, dall'ex infermiera Nanba e dalla hostess Saeko.

L'ultima epopea ruolistica di SEGA è disponibile da oggi, 10 novembre, su PC, PS4, Xbox One e Xbox Series X|S, con la versione PS5 attesa al lancio per il 2 marzo 2021. Qualora ve la foste persa, eccovi la nostra recensione di Yakuza Like a Dragon accompagnata dall'immancabile speciale sui minigiochi tra golf, go-kart e freccette.