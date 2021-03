Yakuza Like a Dragon: Ichiban Kasuga alla conquista di PS5

Dopo aver portato scompiglio tra gli appassionati di action J-RPG su PC, PS4, Xbox One e Series X/S, Ichiban Kasuga si tuffa nella next gen Sony in coincidenza dell'arrivo di Yakuza Like a Dragon su PlayStation 5.

Per celebrare l'uscita di Like a Dragon su PS5, SEGA invita tutti i possessori dell'ultimo capitolo della serie di Yakuza a scaricare in via del tutto gratuita il Legends Costume Set, un pacchetto che omaggia i fan della saga riprendendo gli stili dei suoi protagonisti più iconici.

All'interno di questo DLC gratuito è infatti possibile ritrovare lo streewear di Daigo Dojima, lo smoking elegante di Goro Majima e l'abbigliamento "d'ordinanza" di Kazuma Kiryu. Con il lancio su PS5, Like a Dragon riceve anche un aggiornamento che introduce i sottotitoli in portoghese e russo, che s'aggiungono alle già presenti opzioni di localizzazione con la traccia vocale completa in lingua inglese e quella originale in giapponese.

Se volete saperne di più su questa nuova versione dell'avventura ruolistica di SEGA, oltre al video di lancio che campeggia a inizio articolo vi consigliamo di rimanere sulle pagine di Everyeye.it per leggere lo speciale su Yakuza Like a Dragon per PS5 a firma di Andrea Verdino, con tutte le considerazioni e le analisi sull'esperienza ludica, sui contenuti e sui contenuti offerti dal titolo sulla più recente piattaforma casalinga di Sony.